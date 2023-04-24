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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:54

Белгородские школьники могут бесплатно выучить язык программирования

Образовательные онлайн-программы пройдут летом
Алексей СЕРГУНИН
Обучение на курсах бесплатное.

Обучение на курсах бесплатное.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

На летних курсах можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки PHP, JavaScript и другие. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Обучение бесплатное. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые два - три модуля, остальные — осенью 2023 года. Записаться можно на 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Для участия нужно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание. Приём заявок продлится до 31 мая. Количество мест в группах ограничено.