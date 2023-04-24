Белгородских министров обязали дважды в неделю проводить прямые эфиры

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала областного правительства.

Сегодня, 24 апреля, в ходе оперсовещания Вячеславу Гладкову представили анализ обращений, поступивших на прямой эфир губернатора 13 апреля.

По словам руководителя Центра управления регионом, запрос населения на коммуникацию с представителями органов исполнительной власти выше, чем с представителями органов муниципальной власти. На прошлый прямой эфир поступило порядка 51% таких обращений, на данный эфир - 59%. Такое распределение процентов связано с проведением ежедневных коротких прямых эфиров глав районов.

Среди типичных ошибок при ответе министерств и глав в соцсетях на обращения белгородцев - развернутый ответ с использованием шаблонов, канцеляризмов и законов.

- Поручение - провести обучающий семинар с министерством образования, администрациями Валуйского горокруга и Белгорода в части дополнительного разъяснения по порядку и формату работы с обращениями в соцсетях. Все министерства прошу, чтобы два раза в неделю проводили прямые эфиры не менее 15 минут, - подытожил губернатор.