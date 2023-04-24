Белгородец обворовал овощной павильон

На днях в ОМВД России по Шебекинскому городскому округу с заявлением о краже обратился 55-летний хозяин овощного павильона. Он сообщил, что неизвестный проник в торговую точку и похитил деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, злоумышленник молотком разбил пластиковый стеклопакет павильона, после чего открыл окно и проник в помещение. Обнаружив под прилавком лоток с наличными, он забрал десять тысяч рублей и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь.

В соответствии с п. «в, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.