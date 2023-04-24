Белгородцы могут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства

Специалисты рекомендуют стерилизовать своих домашних питомцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вакцинация против бешенства проводится бесплатно во всех учреждениях государственной ветеринарной службы: в районных станциях по борьбе с болезнями животных, ветеринарных пунктах и лечебницах – каждую пятницу в течение рабочего дня. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Есть также мобильные пункты вакцинации – специализированные автомобили, оснащенные всем необходимым, которые выезжают на заранее обозначенные адреса. Для удобства владельцев животных составлены графики выездов. Вакцинация в этом случае тоже проводится совершенно бесплатно.

Также жителям региона специалисты рекомендуют стерилизовать своих домашних питомцев. Льготная услуга по стерилизации включает в себя только оплату медикаментов и расходных материалов, используемых для проведения операции. Право на получение такой услуги имеют следующие категории граждан: пенсионеры, малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

Стерилизованные животные становятся менее агрессивными, перестают метить территорию, снижается тяга к побегам и риск заболевания онкологическими заболеваниями, а продолжительность жизни увеличивается на 3-5 лет.

Телефон «горячей линии» управления ветеринарии Белгородской области по вопросам вакцинации против бешенства и льготной стерилизации +7 (4722) 26-29-44 в рабочее время, 8-920-555-77-02 (круглосуточно).

СПРАВКА «КП»

Бешенство – опасное неизлечимое заболевание для животных и человека. Основными переносчиками вируса являются дикие звери. Человек может заразиться вирусом бешенства при укусе больным животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку. Болезнь можно предотвратить с помощи вакцинации.