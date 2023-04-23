Белгородский «Салют» впервые проиграл в 2023-м году

29 апреля белгородский клуб сыграет в Липецке с «Металлургом». Начало поединка в 14:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 22 апреля, белгородский «Салют» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге принимал брянское «Динамо». Увы, продлить 4-матчевую победную серию (с учетом прошлого года) не удалось. Более того, гости взяли верх. Дубль оформил Дмитрий Пикатов, отличившийся в начале каждого из таймов (5-я, 48-я). Итоговый счет – 2:0 в пользу «Динамо».

«Салют»: Боков, Демченко, Крикуненко, Мастеров (Канищев, 72), Жилмостных, Бояркин (Сошников, 89), Малахов, Белобаев (Суриков, 70), Дегтярёв (Сухов, 89), Дудайти, Сергеев (Дёгтев, 70).

После этой осечки «Салют» занимает седьмое место с 19 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (33). Теперь 29 апреля белгородский клуб сыграет в Липецке с «Металлургом». Начало поединка в 14:00.