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НовостиПолитика23 апреля 2023 12:08

Со стороны Украины повторно обстреляли белгородский Муром 23 апреля 2023

Об этом сообщил губернатор Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 апреля, ВСУ повторно обстреляли белгородское село Муром. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет, есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ранее два белгородских села попали под обстрел ВСУ. А накануне, 22 апреля, Новую Таволжанку атаковали со стороны Украины.