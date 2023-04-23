Два белгородских села попали под обстрел ВСУ 23 апреля 2023

9 апреля под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 апреля, утром несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 22 апреля, Новая Таволжанка попала под обстрел со стороны Украины.