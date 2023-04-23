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НовостиСпорт23 апреля 2023 6:55

Белгородские волейболисты проиграли в Нижнем Новгороде

Серия с АСК затягивается
Алексей СЕРГУНИН
Итог – 3:0 в пользу клуба из Нижнего Новгорода. Но в серии по-прежнему ведет «Белогорье» - 2:1. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Итог – 3:0 в пользу клуба из Нижнего Новгорода. Но в серии по-прежнему ведет «Белогорье» - 2:1. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Нижнем Новгороде состоялся третий матч полуфинальной серии турнира за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге. «Белогорье» гостило у АСК. После двух неудач в Туле, где «львы» в этом году принимают соперников, нижегородцам нельзя было проигрывать, чтобы не завершать досрочно серию. И с задачей хозяева площадки справились. Возможно «львов» надломили неудача в первом сете – 26:28. А может сказалась усталость. В дальнейшем АСК выигрывал более спокойно – 25:21 и 25:22. Итог – 3:0 в пользу клуба из Нижнего Новгорода. Но в серии по-прежнему ведет «Белогорье» - 2:1. Мохамед Аль Хачдади заработал за два сета 13 очков, десять раз за игру отличился Павел Тетюхин, по восемь - Сергей Червяков и Илья Сподобец.

Четвертый матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится сегодня, 24 апреля, в Нижнем Новгороде. Начало в 18:00.