Во время эвакуации медпомощь понадобилась 11 белгородцам

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что во время эвакуации жителей из домов с места, где был обнаружен второй боеприпас, 11 белгородцам понадобилась медицинская помощь.

- В результате эвакуации бригадами скорой медицинской помощи было вывезено 11 человек. 7 из них были доставлены в «Белгород-Арену», 2 направлены к родственникам, 2 — в Белгородскую ЦРБ. Один из них после осмотра отказался от госпитализации, родственники забрали его домой. Второго человека госпитализировали в неврологическое отделение медицинской организации. Вся медицинская помощь оказывается, - сообщил Андрей Иконников.