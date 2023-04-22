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НовостиОбщество22 апреля 2023 15:53

Во время эвакуации медпомощь понадобилась 11 белгородцам

Подробности рассказал глава регионального Минздрава Андрей Иконников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что во время эвакуации жителей из домов с места, где был обнаружен второй боеприпас, 11 белгородцам понадобилась медицинская помощь.

- В результате эвакуации бригадами скорой медицинской помощи было вывезено 11 человек. 7 из них были доставлены в «Белгород-Арену», 2 направлены к родственникам, 2 — в Белгородскую ЦРБ. Один из них после осмотра отказался от госпитализации, родственники забрали его домой. Второго человека госпитализировали в неврологическое отделение медицинской организации. Вся медицинская помощь оказывается, - сообщил Андрей Иконников.