Белгородский губернатор уточнил данные по обстрелу Новой Таволжанки

Снарядом повреждены линии электропередачи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 апреля, под обстрел со стороны Украины попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

Позже стало известно о разрушениях в девяти частных домовладениях поселка из-за прилетов. В домах выбиты окна, посечены заборы и фасады. Также снарядом повреждены линии электропередачи.

- Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов, - написал глава региона в соцсети.