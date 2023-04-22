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НовостиПолитика22 апреля 2023 12:58

Новая Таволжанка Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины

Аварийные службы выехали на место ЧП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал.

Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждения жилых домовладений также не зафиксированы. Из-за обстрела повреждены линии электропередачи.

Как сообщил глава Белгородской области, аварийные службы выехали на место происшествия, чтобы оперативно устранить последствия обстрела.