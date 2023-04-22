Взрывотехники вывезли снаряд с территории жилого сектора в Белгороде

Жильцы эвакуированных МКД в Белгороде постепенно возвращаются в квартиры. фото: @belregion_ru.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителей эвакуированных многоквартирных домов с улиц Шаландина, Губкина и Ватутина постепенно возвращают в их квартиры.

Снаряд большой мощности, обнаруженный на месте взрыва в городе, взрывотехники вывезли с территории жилого сектора. Его ликвидируют на специальном полигоне. Как ранее заявил начальник регионального МЧС Сергей Потапов, боеприпас был признан не взрывоопасным. Но для власти региона в целях безопасности все же решили вывезти людей в пункты временного размещения.