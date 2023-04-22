В Белгородской области не будут продлевать майские праздники

Из-за оперативной обстановки сейчас продлевать праздничные дни в мае не планируется. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородка во время прямой линии губернатора обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой продлить майские праздничные дни, чтобы горожане пришли в себя после полученного стресса 20 апреля. Глава региона пояснил, что у него нет на это соответствующих полномочий.

- Объявить рабочие дни праздничными — полномочие федерального центра, регионы могут только рекомендовать работодателям это сделать. У нас идет посевная, и, конечно же, работодатели никого не отпустят. У нас есть большое количество предприятий: промышленные, строительные, дорожные, у которых начался сезон, у некоторых — гособоронзаказ, например. Они тоже не будут отпускать своих работников и платить двойную заработную плату. А теперь к вопросу безопасности. В регионе дистанционное образование. Но даже если мы объявим выходные, дежурные группы в отдельных детских садах продолжат работать, - пояснил губернатор Белгородской области.

Глава региона также подчеркнул, что из-за оперативной обстановки на сегодняшний день продлевать праздничные дни в мае не планируется.