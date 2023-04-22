Новую детскую поликлинику №3 в Белгороде построят на Богданке

Строительство поликлиники начнут уже в этом году. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В вечернем прямом эфире Вячеслав Гладков рассказал, что определено место для стройки детской поликлиники №3. Здание появится на проспекте Богдана Хмельницкого. Ранее поликлинику хотели разместить на Промышленной, но губернатора это расположение не устроило.

Строительство поликлиники начнут раньше запланированного срока – уже в этом году.

- Данная поликлиника должна была быть построена в 2024 году, а сдана — в 2025 году. Но президент России перенес строительство этого объекта на 2023 год. Строительство мы начнем уже в этом году. Строить там, где предлагали строители и Минздрав, была бы катастрофа. Нашли другую площадку по проспекту Богдана Хмельницкого. Там свободная земля, а расположение доступно для семей с детьми, - рассказал Вячеслав Гладков.