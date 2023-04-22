Поврежденный от взрыва дом в Белгороде капитально отремонтируют

Вокруг пострадавшего дома саперы продолжают работу на поиски взрывоопасных предметов

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как будут восстанавливать пострадавший от взрыва 20 апреля дом. Глава региона принял решение выделить средства из областного бюджета на капитальный ремонт здания. Уже на следующей неделе строители приступят к работам. Особое внимание уделят пяти квартирам, которые пострадали больше всего.

Вячеслав Гладков также рассказал, что жители дома на Шаландина сейчас расселены. Большинство из них сейчас находятся у друзей и знакомых. Часть – в гостиницах города. Вокруг пострадавшего дома саперы продолжают работу на поиски взрывоопасных предметов. Как только они закончат работу, строители приступят к восстановительным работам.

Глава региона отметил, что дорожное полотно восстанавливается и к понедельнику уже должны быть завершены.

- Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает. Надеюсь, что быстро вернутся к своим близким, - рассказал Гладков.