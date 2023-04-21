22 апреля в Белгородской области пройдут дожди

В Белгороде ночью 4-6 градусов выше ноля, днем от +12 до +14 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 22 апреля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди. Ветер северный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днем от 11-16 градусов тепла. В Белгороде ночью 4-6 градусов выше ноля, днем от +12 до +14 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.