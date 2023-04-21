В Белгородской области нашли 14-летнюю девочку, пропавшую 20 апреля

14-летняя жительница Грайворонского городского округа ушла из дома утром 20 апреля, отправилась на маршрутке в Белгород. К вечеру она не вернулась, поэтому взволнованные родители обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. К счастью, ее удалось найти живой и невредимой.

- Произошло это накануне в районе 21:50. Девочка находилась на территории железнодорожного вокзала Белгорода, пытаясь купить проездной билет, - сообщили «КП» в региональном ведомстве СК.

Сейчас она дома с родителями. В ходе дальнейшей проверки будут приняты меры профилактического характера.