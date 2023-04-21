Запланированный на 22 апреля субботник в Белгороде не состоится из-за непогоды

Фото из телеграм-канала мэрии Белгорода.

На следующей неделе, в зависимости от погоды, белгородцы смогут принять участие во Всероссийском субботнике. Об этом сообщает телеграм-канал администрации областного центра.

В порядок планируется привести общественные пространства и дворовые территории по адресам:

- Пушкинская аллея по пр. Ватутина,

- дворовые территории по ул. 5 Августа, д. 8 и 10,

- ул. Щорса, д. 10,

- пер. 1-й Мичуринскому, д. 6, 8, 10а,

- ул. Костюкова, д. 69 и 77.

Работу организуют управы вместе с управляющими организациями. Присоединятся к Всероссийскому субботнику предприятия, организации областного центра, которые уберут прилегающие территории. Информацию о дате субботника сообщим дополнительно. Все вопросы можно задать по телефону: +7 (4722) 73-26-37.