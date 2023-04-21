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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 14:58

Девять лет колонии получила белгородка за убийство из-за ревности

Она задушила соседку куском телевизионного кабеля
Алексей СЕРГУНИН
32-летняя жительница Белгородской области признана виновной поч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

32-летняя жительница Белгородской области признана виновной поч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летняя жительница Белгородской области признана виновной поч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что подсудимая и погибшая являлись соседями по общежитию и поддерживали отношения друг с другом. Периодически у подсудимой возникли неприязненные отношения к потерпевшей на почве ревности. В ночь с 16 на 17 января этого года злоумышленница пришла в комнату, где находилась ее соперница, и задушила ее фрагментом телевизионного кабеля. Приговором суда подсудимой назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.