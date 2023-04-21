17-летний белгородец украл с банковской карты друга семь тысяч рублей

Используя приложение банка, злоумышленник перевел чужие деньги на свой счет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 апреля этого года 17-летний юноша во время совместной прогулки взял у знакомого принадлежащий ему телефон, чтобы посмотреть кое-что в интернете. Во время пользования мобильником он увидел пришедшее сообщение, что зачислена денежная сумма в размере более семи тысяч рублей. Используя приложение банка, он перевел деньги на свой счет.

Но потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.