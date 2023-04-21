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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 14:48

17-летний белгородец украл с банковской карты друга семь тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Используя приложение банка, злоумышленник перевел чужие деньги на свой счет.

Используя приложение банка, злоумышленник перевел чужие деньги на свой счет.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 апреля этого года 17-летний юноша во время совместной прогулки взял у знакомого принадлежащий ему телефон, чтобы посмотреть кое-что в интернете. Во время пользования мобильником он увидел пришедшее сообщение, что зачислена денежная сумма в размере более семи тысяч рублей. Используя приложение банка, он перевел деньги на свой счет.

Но потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.