В Белгороде прошла первая пешеходная экскурсия в рамках акции «Маршрут Памяти»

В рамках акции «Маршрут Памяти» разработано три маршрута – один пешеходный и два автобусных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Маршрут начался с Соборной площади и братской могилы советских воинов у Вечного огня. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Экскурсия продолжилась в парке Победы: участникам рассказали о скульптурной композиции «Победа», о маршале Жукове, Героях СССР и России. Завершилась познавательная прогулка у музея-диорамы.

Напомним, в рамках акции «Маршрут Памяти» разработано три маршрута – один пешеходный и два автобусных. Они включают значимые объекты, посвященные Великой Отечественной войне. В роли экскурсоводов – волонтеры. Это студенты белгородских вузов, которые интересуются историей города.