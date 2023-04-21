Белгородские власти собирают информацию о поврежденном имуществе на Шаландина и Губкина

Автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, сняли и эвакуировали. Фото пресс-службы мэрии Белгорода.

На данный момент известно о шести пострадавших авто. Автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, сняли и эвакуировали. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Специалисты управы принимают обращения жителей в РЭУ №9 по ул. Шаландина, 13. Информация о том, куда можно обратиться, номера телефонов, размещены на подъездах. Сейчас составляются акты, которые затем передадут оценщикам. После людям на выбор предложат компенсацию или ремонт авто.

В повреждённом доме проводится строительная экспертиза. Эксперты оценивают состояние строения и готовятся к началу восстановительных работ. Все квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки. Жителей дома, которые изъявили желание, временно разместили в гостиницах. Некоторые остановились у родственников.