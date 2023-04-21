Белгородский врач сообщил о здоровье пострадавших во время взрыва 20 апреля

Главный врач 2-й городской больницы Белгорода Роман Проценко сообщил о состоянии здоровья пострадавших прошедшей ночью в областном центре.

- В настоящее время в медучреждении находятся две женщины. Одна из них проходит лечение после полученного сотрясения головного мозга, вторая – после гипертонического криза.

По словам главврача, обеим пациенткам сразу после поступления в стационар была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщины получают лечение в профильных отделениях больницы – в отделениях нейрохирургии и терапии соответственно.

- У пациентки с гипертоническим кризом состояние средней тяжести, давление нормализовалось, но несколько дней она пробудет у нас. Пациентка с черепно-мозговой травмой проведет у нас одну – две недели, - подытожил Роман Проценко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 20 апреля, от взрыва в Белгороде пострадали три человека.