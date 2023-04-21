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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 13:06

Белгородец похитил дамскую сумочку возле бара

Он оставил ее на ближайшей лавочке, забрав деньги и телефон
Алексей СЕРГУНИН
Мобильный телефон и десять тысяч рублей белгородец похитил, а сумку оставил на ближайшей лавочке.

Мобильный телефон и десять тысяч рублей белгородец похитил, а сумку оставил на ближайшей лавочке.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил ее сумку, в которой находились деньги и мобильник. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, проходя мимо одного из баров, 54-летний местный житель обратил внимание на оставленную на ступеньках сумку. Хозяйки поблизости не оказалось. Тогда злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, забрал чужое имущество. Мобильный телефон и десять тысяч рублей белгородец похитил, а сумку оставил на ближайшей лавочке. Сумма причиненного ущерба составила около 18 тысяч рублей. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.