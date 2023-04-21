Красно-розовую жидкость в водостоке в Красногвардейском районе Белгородской области признали безопасной

Фото из телеграм-канала Анны Куташовой.

11 апреля в региональных пабликах появилась информация о подозрительной красно-розовой жидкости. Ее обнаружили в водостоке вблизи села Казацкого Красногвардейского района Белгородской области. Но сегодня, 21 апреля, глава муниципалитета Анна Куташова успокоила местных жителей.

- Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычные пестициды, или, как говорят, протравитель семян, – написала чиновница в своем телеграм-канале.

Куташова отметила, что образование воды красно-розового цвета произошло под воздействием атмосферных осадков в результате смыва пестицидов с семян, часть которых была потеряна. Именно это и дало красно-розовый цвет.