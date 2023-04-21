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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:24

По проспекту Ватутина в Белгороде откроют движение с 15:00 21 апреля 2023

Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 апреля, с 15:00 будет открыто движение Белгороде по проспекту Ватутина из центра города по направлению в поселок Дубовое по двум полосам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

- По направлению из поселка Дубовое в центр будет открыто движение по одной полосе. Специалисты анализируют транспортные потоки, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся дорожную ситуацию.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 20 апреля, от взрыва в Белгороде пострадали три человека.