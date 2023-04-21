В Белгороде на месте взрыва на улице Шаландина работают взрывотехники

В эти минуты на месте происшествия на улице Шаландина работают взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

- Прошу всех сохранять спокойствие! Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность. Сейчас они находятся в безопасном месте, всем, кто в этом нуждался - предоставили гостиницу. Территория оцеплена.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 20 апреля, от взрыва в Белгороде пострадали три человека.