Юбилейный Зелёный Марафон стартует в 60 городах России

Зелёный Марафон в этом году состоится 20 мая и пройдёт уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Воронеже забег состоится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик», в Липецке – на Зеленом острове, а в Орле старт и финиш будет на центральной площади им. В.И. Ленина. В программе — дистанции на 500 м(для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

География проведения Зеленого Марафона обширна – от Калининграда до Владивостока. Во всех городах-участниках помимо спортивных соревнований зрителей ждут праздничные концерты и другие развлекательные мероприятия.

На последнем Зеленом Марафоне к забегу присоединились 92 тысячи участников в 180 городах России. Среди них были профессиональные спортсмены и любители, блогеры, государственные деятели, экологи и активисты.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зелёном Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая».

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Зеленый Марафон – это не только большой спортивный и семейный праздник, но и социальный проект. Традиционно мы реализуем ряд экологических и благотворительных инициатив. В этом, юбилейном для марафона, году для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты, спортивные и развлекательные активности как для взрослых, так и для самых маленьких гостей праздника. Именно поэтому мы ждем не только любителей бега, но и всех желающих интересно и полезно провести время».