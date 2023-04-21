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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:36

Белгородец похитил мобильник у соседки

Ему «светит» до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, злоумышленник забрал мобильник.

Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, злоумышленник забрал мобильник.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о краже телефона в ОМВД России по Белгородскому району обратилась 28-летняя жительница села Веселая Лопань. Она сообщила, что мобильник стоимостью около семи тысяч рублей пропал из её дома. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед потерпевшей. По предварительным данным, злоумышленник зашел к соседям и увидел лежавший на холодильнике телефон. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, он забрал мобильник, чтобы продать его на запчасти. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.