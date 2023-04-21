Волейбольный клуб «Белогорье» во второй раз переиграл нижегородский АСК

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Туле состоялся второй матч полуфинальной серии турнира за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге. «Белогорье» в статусе хозяев площадки принимало нижегородский АСК. После волевой победы в первой встрече (3:2 с 0:2) «львы» в этот раз обошлись без нервотрепки. Хотя во втором сете пришлось немного понервничать. Впрочем, выиграли куда спокойнее, чем в предыдущей встрече. Итоговый счет - 25:18, 28:26, 25:20 и 3:0 по сумме. Илья Сподобец стал самым результативным игроком «Белогорья», набрав 17 очков. У АСК отличился Егор Сиденко - 18 баллов.

- Игра получилась, конечно, незрелищная, но главное – результат, - подытожил старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Сподобец хорошо сыграл, хорошо вышел на замену, минимум претензий. У нас в планах стояло выпустить Порошина и Аль Хачдади, только собирался сделать это чуть позже. В этой игре у АСК ослабла подача, и было меньше движений в защите. В Нижнем Новгороде при своих болельщиках и на своем поле у АСК будет совсем другая игра. Команда будет биться. Там с ними очень тяжело играть.

- Вышел спокойно, понимал, что нужно сделать свою работу, - поделился эмоциями доигровщик «Белогорья» Илья Сподобец. - Принял, забил, потом вроде и подача полетела, игра пошла. Ребята тоже подхватили настрой. Только во второй партии мы немножечко провалились, но, опять же, догнали и выиграли на балансе. В первой игре, думаю, был настрой неполный в связи с играми с Новосибирском - три игры, без отдыха, плюс то, что не вышли в полуфинал, это давит немного. А ко второй игре уже отдохнули немного, отпустили всю ситуацию, что в любом случае нужно выходить, играть, давать результат. При новом формате, когда есть выходной между играми, на мой взгляд, стало лучше, так как есть время отдохнуть, восстановиться и показать красивый волейбол, нежели два дня подряд играть, уставать, а потом ехать и играть еще два дня подряд.

Третий матч серии, которая продлится до трех побед, состоится сегодня, 21 апреля, в Нижнем Новгороде. Начало в 19:00.