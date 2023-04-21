В Валуйском горокруге Белгородской области отремонтируют более 7,5 тысяч кв.м. ям и выбоин

На дорогах регионального значения план по ямочному ремонту выполнен на 79%. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день подрядная организация выполнила ямочный ремонт литыми асфальтобетонными смесями на 566 кв.м. В настоящее время дорожники выполняют работы горячим асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, в регионе на сегодняшний день план по ямочному ремонту составляет 263 тысячи квадратных метров, уже отремонтировано почти 198 тысяч кв. м или 75% от плана. На дорогах регионального значения план по ямочному ремонту выполнен на 79%.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде стартовал новый этап устранения ям и выбоин на дорогах.