10 белгородцев попались на пьяной езде 20 апреля 2023

За минувшие сутки на территории Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 579 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также шесть ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 38 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 78 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 17 водителей. Также составлено 56 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 65 - за управление транспортом с технической неисправностью.