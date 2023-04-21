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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:12

10 белгородцев попались на пьяной езде 20 апреля 2023

Более 50 водителей ответят за нарушение светопропускной способности автостекол
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 579 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также шесть ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 38 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 78 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 17 водителей. Также составлено 56 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 65 - за управление транспортом с технической неисправностью.