В Белгороде в столкновении двух автобусов и легковушки пострадали шесть человек

Пять из шести пострадавших - пассажиры автобуса. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По предварительным данным, вчера, 20 апреля, в 20:50 56-летний водитель, управляя автобусом «НефАЗ», ехал по улице Щорса от улицы Губкина в сторону бульвара Юности. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

На одном из участков дороги он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 27-летней девушки с последующим наездом на автобус «Паз» под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Хендая», а также пять пассажиров «Паза» - две девушки 16 лет, женщины 20, 26 и 46 лет - пострадали.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом при столкновении легковушки с грузовиком пострадали двое детей.