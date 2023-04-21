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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 8:28

Белгородец сломал ребро отцу товарища

Ему грозит до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
21-летний друг сына свалил 45-летнего хозяина дома и нанес ему несколько ударов.

21-летний друг сына свалил 45-летнего хозяина дома и нанес ему несколько ударов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, в одном из семей Белгородского района между супругами произошла ссора. Женщина пожаловалась на поведение мужа сыну, который приехал заступиться за мать вместе со своим приятелем. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В итоге между молодыми людьми и обидчиком произошла потасовка. Приехавший за компанию 21-летний друг сына свалил 45-летнего хозяина дома и нанес ему несколько ударов. Медики диагностировали у мужчины перелом ребра. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.