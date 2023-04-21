239 белгородцев сдали кровь в Национальный день донора

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Вчера, 20 апреля, в Национальный день донора кровь сдали 239 жителей нашего региона. Ежегодно в Белгородской области в донорском движении принимает участие более 17 тысяч человек. На территории региона проживает более 11 тысяч Почетных доноров. Их средний возраст – 30-40 лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу». Сотрудники ведомства пополнили банк крови почти на 15 литров.

Кстати, в 2023 году Почетные доноры Белгородской области получат увеличенную ежегодную денежную выплату.