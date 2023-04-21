Мэр Белгорода рассказал о восстановительных работах на пересечении Ватутина и Губкина, где 20 апреля произошел взрыв

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Сегодня, 20 апреля, дорожники сделали побетонку, режут кромку асфальта. Затем будут делать щебеночную подоснову. Как только позволит погода - приступят к асфальтированию.

- На выходные запланировали основной объем работ. Нужно восстановить твердое покрытие к понедельнику, - написал в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов. - В доме на Шаландина продолжают обследование строители. Важно убедиться, что несущие конструкции в нормативном состоянии и исключить возможные деформации в будущем.

По словам чиновника, предварительно на четвертом этаже потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей. Конструктивную схему восстановят за счет металлоконструкций с заполнением бетоном.

- В четырех квартирах, которые были повреждены, готовимся к началу восстановительных работ. С собственниками составляются акты. Закрываем тепловой контур.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от взрыва в Белгороде пострадали три человека.