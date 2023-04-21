На Красную горку в Белгороде к городским кладбищам пустят бесплатные автобусы

На Ячнево автобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На Ячнево автобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала через Белгородский проспект и проспект Богдана Хмельницкого, с остановками: ж/д вокзал, гастроном «Салют», Центральный рынок, Энергомаш, МегаГринн, Автовокзал, Ячнево. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Время отправления от железнодорожного вокзала - 9:00, 10:10, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, от Ячнево - 9:35, 10:45, 12:05, 13:25, 14:45, 16:05.

К Юго-Западному кладбищу - от отстойно-разворотной площадки «Энергомаш» по проспекту Б. Хмельницкого, улицам Преображенской Сумской, Королёва (с. Стрелецкое), с остановками ОРП «Энергомаш», Стадион, ул. Пушкина, Школа 33, Белгородская ЦРБ, Юго-Западное кладбище. Время отправления от ОРП «Энергомаш» - 8:40, 10:10, 11:30, 13:00, 14:30, от Юго-Западного кладбища - 9:20, 10:50, 12:00, 13:40, 15:10.