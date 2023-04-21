В Белгороде временно изменили схему движения на месте взрыва

фото: @v_v_demidov
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о временном изменении движения транспорта по проспекту Ватутина – на участке от Губкина до Королева. Оно продлится, пока идут восстановительные работы на месте вчерашнего взрыва.
По направлению в центр города движение будет односторонним. Из центра же от улицы Костюкова для автомобилистов предусмотрены пути объезда: через Королева на Шаландина и Губкина.
Также есть некоторое изменения в движении общественного транспорта:
№26 - проследует по ул. Костюкова до БГТУ им. В.Г. Шухова, далее по ул. Губкина;
№29 - будет двигаться по ул. Щорса.
Валентин Демидов заверил, что восстановительные работы планируется завершить в максимально короткие сроки.