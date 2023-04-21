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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 22:05

Мэр Белгорода заявил, что движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП восстановят к утру

Оперативные службы продолжают обследовать территорию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @v_v_demidov

фото: @v_v_demidov

Глава администрации Белгорода Валентин Демидом сообщил, что сейчас идет расчистка улиц Ватутина и Губкина, где вечером 20 апреля произошел взрыв. Движение здесь планируют восстановить к утру. Оперативные службы продолжают обследовать территорию. Власти ждут заключения ведомств.

- Наши дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства находятся на месте. Они готовы приступить к работе. Сделаем все, чтобы завтра горожане добирались на работу, как обычно. Сейчас 4 фронтальных погрузчика и 4 грузовика вывозят образовавшийся мусор, - сообщил Валентин Демидов.

Эксперты также обследуют строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома. Всех желающих жителей вывозят в гостиницы города. Для них организована доставка автобусами. Восстановительные работы, по словам мэра, начнут в кратчайшие сроки.