Белгородцев, чьи дома пострадали от взрыва, временно разместят в гостинице

фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода находится на месте ЧП – на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, где сегодня вечером произошел взрыв. В результате взрыва образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. Есть также разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах на улице Шаландина.

- Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице. Буду информировать, - сообщил мэр Валентин Демидов.