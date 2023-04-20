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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 20:32

Белгородцев, чьи дома пострадали от взрыва, временно разместят в гостинице

На месте ЧП развернуты информационные штабы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @v_v_demidov

фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода находится на месте ЧП – на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, где сегодня вечером произошел взрыв. В результате взрыва образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. Есть также разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах на улице Шаландина.

- Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице. Буду информировать, - сообщил мэр Валентин Демидов.