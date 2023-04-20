Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 18:41

В белгородской социальной деревне «Золотая осень» обустроят бювет

Вячеслав Гладков побывал на строительной площадке будущего пансионата
Наталия ИЛЮШНИКОВА
«Золотая осень» будет состоять из 1 административно-лечебного корпуса и 5 отдельных коттеджей

«Золотая осень» будет состоять из 1 административно-лечебного корпуса и 5 отдельных коттеджей

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор проверил, как идут работы по строительству социальной деревни «Золотая осень». Он рассчитан на людей старшего возраста и инвалидов.

Пансионат будет располагаться в Шебекино на месте бывшего оздоровительного лагеря санаторного типа. Новые здания построят на месте старых, которые уже демонтировали.

- Главный запрос был – сохранить имеющиеся вековые деревья и не повредить корневую систему при возведении объектов. По проекту «Золотая осень» будет состоять из 1 административно-лечебного корпуса и 5 отдельных коттеджей, рассчитанных более чем на 50 человек. Отдыхающие получат здесь не только долговременный уход, но и другие лечебные процедуры, - сообщил губернатор.

В планах к концу 2023 года обустроить фундамент, подвести коммуникации, в том числе сделать скважину не только для технических нужд. На территории пансионата обустроят бювет, чтобы отдыхающие во время прогулок могли выпить чистой питьевой воды.

- Это хорошее решение в рамках проектных мощностей. Единственное, что нужно это место красиво благоустроить, чтобы было приятно всем тем, кто здесь будет проживать, - отметил Гладков.