В белгородской социальной деревне «Золотая осень» обустроят бювет

«Золотая осень» будет состоять из 1 административно-лечебного корпуса и 5 отдельных коттеджей Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор проверил, как идут работы по строительству социальной деревни «Золотая осень». Он рассчитан на людей старшего возраста и инвалидов.

Пансионат будет располагаться в Шебекино на месте бывшего оздоровительного лагеря санаторного типа. Новые здания построят на месте старых, которые уже демонтировали.

- Главный запрос был – сохранить имеющиеся вековые деревья и не повредить корневую систему при возведении объектов. По проекту «Золотая осень» будет состоять из 1 административно-лечебного корпуса и 5 отдельных коттеджей, рассчитанных более чем на 50 человек. Отдыхающие получат здесь не только долговременный уход, но и другие лечебные процедуры, - сообщил губернатор.

В планах к концу 2023 года обустроить фундамент, подвести коммуникации, в том числе сделать скважину не только для технических нужд. На территории пансионата обустроят бювет, чтобы отдыхающие во время прогулок могли выпить чистой питьевой воды.

- Это хорошее решение в рамках проектных мощностей. Единственное, что нужно это место красиво благоустроить, чтобы было приятно всем тем, кто здесь будет проживать, - отметил Гладков.