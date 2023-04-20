Губернатор рассказал о защите белгородских предприятий от атак БПЛА

Белгородские власти рекомендовали предприятиям организовать защиту объектов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Власти Белгородской области в 2022 году рекомендовали региональным предприятиям организовать защиту объектов от атак беспилотников. Вячеслав Гладков рассказал об отношении руководителей бизнеса к таким действиям 20 апреля во время выступления с отчетом о работе белгородского правительства перед депутатами облдумы.

Летом прошлого года региональное правительство увидело новую угрозу — выросло число атак с использованием беспилотных летальных аппаратов. В области провели работу по защите объектов энергетики перед началом отопительного сезона.

- Физическая защита — бетон, противодроновые сетки. Я понимал и видел большое сомнение в глазах руководителей крупных предприятий, энергетических предприятий. Но очень быстро все убедились в правоте наших рекомендаций, которые были разработаны специалистами, — поделился Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что принятые меры позволили сократить потери и не привести «к каким-то катастрофическим действиям в зиму 2022 года». Отметим, с начала спецоперации беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область 326 раз.