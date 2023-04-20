В Белгородской области последний рабочий день будет дождливым

По прогнозам синоптиков, в течение дня временами будут дожди. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пятницу, 21 апреля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, в течение дня временами будут дожди. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем не стоит ждать значительного потепления - от 7 до 12 градусов со знаком плюс.

В Белгороде ночью 6-8 градусов тепла, днем от 9 до 11 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает пешеходам во время дождя использовать зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой.

Дождливая погода может осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.