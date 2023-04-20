744 тысячи жителей Белгородской области задействованы в волонтерской деятельности

744 тысячи белгородцев задействованы в волонтерской деятельности Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 20 апреля, в ходе ежегодного итогового отчета перед депутатами областной думы губернатор рассказал об итогах волонтерской деятельности в Белгородской области.

По докладу губернатора, в различных волонтерских движениях региона задействованы 744 300 белгородцев. За прошедший год добровольцы отремонтировали около 250 единиц защиты топливных баков бронемашин и около 100 единиц защиты для танков. Собрано больше 45 тысяч бревен для военнослужащих, а в комплектовании материалами участвовало больше 10 тысяч человек. Кроме того, волонтеры шьют одежду, подушки и маскировочные сети, готовят еду.

- В нашей области как нигде уровень гражданского патриотизма за этот года стал ежедневной потребностью. Я горжусь тем, что Белгородская область смогла выстоять и продолжает соответствовать этому образу в самых тяжёлых условиях, в которых никогда никто из нас не был, - отметил глава Белгородской области.