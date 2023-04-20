В Белгороде росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Более 30 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Белгородской области в Национальный день донора приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу». Росгвардейцы сдали кровь в Центре переливания крови Белгорода, а также на передвижных станциях переливания крови в районах области.

Так, начальник отделения вневедомственной охраны по Прохоровскому району майор полиции Евгений Салтанов сдал кровь в юбилейный, 25 раз. Сотрудник белгородского ОМОН «Острог» Росгвардии участвует в донациях почти 30 лет, практически с момента начала службы в отряде. Участник боевых действий, он как никто знает, насолько важна донорская кровь.

- Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области сдают донорскую кровь на постоянной основе. Строгий медицинский контроль при отборе кандидатов на службу и физическая подготовка росгвардейцев делают их особенно ценными донорами, - отметил главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» Владимир Желтобрюх.

С начала этого года белгородские росгвардейцы трижды приняли участие в донорских акциях, пополнив банк крови Белгородской области более чем на 50 литров крови, среди них 16 человек имеют звание «Почётный донор России».