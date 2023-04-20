В экономику Белгородской области привлечено почти 200 млрд рублей инвестиций в 2022 году

В среднем урожайность зерновых составила 57 центнеров с гектара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В итоговом отчете регионального правительства за 2022 год Вячеслав Гладков сообщил, что власти привлекли в экономику 193 млрд рублей инвестиций в сельское хозяйство и промышленный сектор. Валовый продукт области в прошлом году остался на уровне 2021 года – 1,328 млрд рублей.

Губернатор сообщил, что региональные власти планируют увеличить ВРП к 2030 году в два раза с 1 до 2 трлн рублей.

- Наше сельское хозяйство показало не просто свою жизнестойкость, а достигло один из лучших за всю свою историю результатов, - отметил Вячеслав Гладков.

К примеру, в среднем урожайность зерновых составила 57 центнеров с га, а прибыль сельхозпроизводителей с 2019 года увеличилась на треть. Губернатор отдельно отметил, что работа аграриев не прерывалась, не смотря сложные условия.

Таких показателей удалось достичь с помощью адаптации региональных предприятий к новым условиям и активному развитию инвестиционных программ. Также белгородские власти в прошлом году выделили для поддержки малого и среднего бизнеса рекордные 1,7 млрд рублей.