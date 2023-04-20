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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:58

В белгородскую тероборону вступили 3 тысячи человек

Об этом во время ежегодного отчета сообщил Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В территориальной самообороне Белгородской области задействованы 3 000 человек

В территориальной самообороне Белгородской области задействованы 3 000 человек

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе отчета о работе правительства Белгородской области за 2022 год сообщил, что в территориальную самооборону вступили около трех тысяч белгородцев. они распределены по семи батальонам. Глава региона отметил, что это боеспособное подразделение, готовое к выполнению любых боевых задач.

По словам губернатора, многие из участников теробороны по ряду причин не могут отправиться в зону СВО. Однако у них есть желание встать на защиту родной земли.

- Мы имеем очень боеспособное подразделение с большой численностью, которое готово к выполнению самых сложных боевых задач. Надеюсь, этого не понадобится, но враг должен знать, что народ поднялся и готов защищать свои дома, — подчеркнул губернатор.