В Белгородской области под круглосуточной охраной находятся 100 мостов

Железнодорожные пути в Шебекино были повреждены в апреле 2022 года в результате диверсии. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами областной Думы о работе регионального правительства за 2022 год. Одной из тем доклада стала защита мостов региона от диверсий со стороны ВСУ.

По словам главы региона, после диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино, которая произошла в апреле прошлого года, в Белгородской области ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов.

- Все затраты взяли на себя. Мы видим, что количество диверсий на территории области сократилось. Мы понимаем, что наши действия эффективны, - отметил Вячеслав Гладков.

Помимо этого, для защиты жителей региона предпринимаются и другие действия, такие как перестройка работы пожарных дружин, создание отрядов теробороны.

- Вместе с главным управлением МЧС на другой уровень вывели работу добровольных пожарных дружин. Итог — значительное сокращение пожаров в сравнении с 2021 годом. В условиях военных действий мы через систему мониторинга и оперативных действий сократили угрозу. Это большая эффективная совместная работа всех, - подчеркнул глава региона.