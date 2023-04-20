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НовостиЗвезды20 апреля 2023 12:01

Микрокосмос: белгородцев приглашают на премьеру фильма «Меня приводит в движение свет»

Премьерный показ состоится 22 апреля
Алексей СЕРГУНИН
Макросъемка откроет зрителям множество тайн. Фото предоставлено кинотеатром «ГРИННФИЛЬМ».

Макросъемка откроет зрителям множество тайн. Фото предоставлено кинотеатром «ГРИННФИЛЬМ».

Белгородцев приглашают совершить своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, который находится у нас под ногами, но при этом остается невидимым.

- Оказалось, что наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар», - говорит автор и режиссер картины Светлана Быченко. - В фильме показано, что у нас под носом находятся целые миры.

Как стало известно «КП», некоторые эпизоды фильма снимали в белгородском заповеднике.

Премьерный показ фильма «Меня приводит в движение свет» состоится в субботу, 22 апреля, в кинотеатре «ГРИННФИЛЬМ» в Белгороде (проспект Богдана Хмельницкого, 137, ТЦ «МегаГРИНН», 3 этаж). Позаботиться о покупке билетов можно заранее, их продажи уже стартовали. Известно, что как минимум по одному сеансу в этом кинотеатре будет проходить вплоть до 26 апреля (в 14:00).