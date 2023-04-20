Микрокосмос: белгородцев приглашают на премьеру фильма «Меня приводит в движение свет»

Макросъемка откроет зрителям множество тайн. Фото предоставлено кинотеатром «ГРИННФИЛЬМ».

Белгородцев приглашают совершить своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, который находится у нас под ногами, но при этом остается невидимым.

- Оказалось, что наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар», - говорит автор и режиссер картины Светлана Быченко. - В фильме показано, что у нас под носом находятся целые миры.

Как стало известно «КП», некоторые эпизоды фильма снимали в белгородском заповеднике.

Премьерный показ фильма «Меня приводит в движение свет» состоится в субботу, 22 апреля, в кинотеатре «ГРИННФИЛЬМ» в Белгороде (проспект Богдана Хмельницкого, 137, ТЦ «МегаГРИНН», 3 этаж). Позаботиться о покупке билетов можно заранее, их продажи уже стартовали. Известно, что как минимум по одному сеансу в этом кинотеатре будет проходить вплоть до 26 апреля (в 14:00).