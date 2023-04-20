Губернатор Гладков: Белгородская область первая с начала СВО отправила гумпомощь жителям Украины

фото: соцсети ЕР.

Глава региона выступил с итоговым отчетом регионального правительства за 2022 год

Сегодня, выступая с отчетом о работе правительства Белгородской области за прошедший год, Вячеслав Гладков рассказал, что регион стал первым из субъектов РФ, кто отправил гуманитарную помощь жителям Украины. Первые машины с гумпомощью направились в Харьковскую область спустя неделю после начала СВО.

- Именно в это тяжелое время как никогда проявились такие черты наших жителей, как готовность действовать сообща, сопереживать, помогать тем, кому требуется помощь. И мы, Белгородская область — первая, кто оказал гуманитарную помощь жителям Украины. Благодаря совместным усилиям МЧС, Министерства обороны и Росгвардии наша область 3 марта отправила гуманитарный груз голодающим людям в Волчанск и Казачью Лопань. Через несколько дней этот процесс охватил всю Россию, — рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отдельно поблагодарил волонтеров, медиков, спасателей, энергетиков, аграриев, которые сейчас работают в непосредственной близости от границы.